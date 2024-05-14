Более 4 млн пассажиров в Химках воспользовались автобусами с начала весны

В городском округе Химки свыше 4 млн пассажиров воспользовались автобусами весной этого года. Самые популярные маршруты — № 344 и 3. Автобусы, следующие по данным направлениям, перевезли свыше 1 млн пассажиров в марте и апреле, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Число пассажиров общественного транспорта ежегодно увеличивается. Во многом благодаря тому, что в нашем муниципалитете выстроена система, которая позволяет непрерывно работать над улучшением качества обслуживания на троллейбусных и автобусных маршрутах. Вместе с коллегами по депутатскому корпусу и представителями администрации регулярно проводим мониторинги городского транспорта с целью выявления недостатков и их дальнейшего устранения», — подчеркнул депутат муниципального совета депутатов Владимир Суслов.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в Подмосковье особое внимание уделяют обслуживанию и обновлению подвижного состава областного автопарка. Так, в муниципалитеты поставят 350 ЛиАЗов большого класса до конца июля текущего года.

Ранее в химкинский филиал № 8 «Мострансавто» уже передали четыре автобуса большого класса. В настоящее время они курсируют на маршруте № 484с «ул. Германа Титова — м. Планерная».

В случае возникновения вопросов по работе общественного транспорта в Химках необходимо обратиться по телефону горячей линии министерства транспорта и дорожной инфраструктуры: 8 (495) 228-19-19 или круглосуточной единой линии для пассажиров «Мострансавто»: 8 (800) 700-31-13.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.