Более 34 млрд руб направили на строительство и ремонт дорог Подмосковья в 2024 г
Фото - © МТДИ МО
Новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы мониторинга движения — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги Подмосковья более комфортными и безопасными. С начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано порядка 6 тыс. км региональных дорог, в 2024 — 0,7 тыс. км (100% от годового плана), сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
Продолжается строительство Северного обхода Лобни.
В 2024 году на финансирование нацпроекта предусмотрено 34 млрд рублей, в том числе 7 млрд рублей — средства федерального бюджета.
Кассовое исполнение расходов — на первое октября 2024 года — 67%.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.