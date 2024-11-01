Более 34 млрд руб направили на строительство и ремонт дорог Подмосковья в 2024 г Транспорт сегодня в 14:26 Фото - © МТДИ МО

Новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы мониторинга движения — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги Подмосковья более комфортными и безопасными. С начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано порядка 6 тыс. км региональных дорог, в 2024 — 0,7 тыс. км (100% от годового плана), сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.