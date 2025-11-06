Более 300 россиян не могут улететь из Москвы во Вьетнам из-за поломки самолета

Более 300 российских туристов, которые должны были рано утром в четверг улететь во Вьетнам, застряли в аэропорту Внуково из-за поломки самолета. Путешественникам приходится спать на полу в терминале, а некоторые и вовсе отказались от полета, сообщает SHOT .

Изначально рейс из Москвы в Нячанг был запланирован на 4:00. Однако вылет перенесли, а ближе 6:30 представители авиакомпании Azur Air заявили, что самолет Boeing 767-300 сломался.

По словам пассажиров, сначала им заявили, что для борта уже «заказали деталь». Однако потом представители авиакомпании сказали, что самолет пока что нельзя починить. Путешественников попросили покинуть зону вылета.

Некоторые туристы расстроились так сильно, что решили отказаться от полетов. Большая часть россиян осталась ждать своей рейс в аэропорту. Туристы разместились прямо на полу. Среди них — беременные женщины и дети.

Сейчас вылет назначен на 12:30. Предварительно, туристов может забрать другой борт, который должен прилететь из Антальи.

