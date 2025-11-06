Зуд и аллергия: агрессивные песчаные москиты на Кубе атаковали туристов из РФ

На Кубе активизировались песчаные москиты, которые терроризируют российских туристов и путешественников из других стран. От их укусов по всему телу появляется большое количество красных точек, которые сильно чешутся, сообщает SHOT .

Песчаные москиты, или хехены, активизировались на кубинских пляжах после сильных дождей и урагана. Заметить их крайне тяжело — это маленькие мухи с прозрачными крыльями, которые прячутся в песке, а затем вылетают оттуда и кусают туристов.

При этом укусы можно даже не почувствовать, так как у хехенов есть анестезиологические свойства. Однако уже спустя пару часов после того, как песчаный москит напал на свою жертву, у человека по всему телу появляется большое количество красных точек.

У укушенного появляются зуд и аллергия, которые могут держаться до пяти дней. Из-за того, что точки сильно чешутся, может возникнуть бессонница. Туристам в таком случае рекомендуют закупиться антигистаминными средствами, гелями с алоэ или маслом чайного дерева.

