Зуд и аллергия: агрессивные песчаные москиты на Кубе атаковали туристов из РФ
Фото - © Telegram-канал SHOT
На Кубе активизировались песчаные москиты, которые терроризируют российских туристов и путешественников из других стран. От их укусов по всему телу появляется большое количество красных точек, которые сильно чешутся, сообщает SHOT.
Песчаные москиты, или хехены, активизировались на кубинских пляжах после сильных дождей и урагана. Заметить их крайне тяжело — это маленькие мухи с прозрачными крыльями, которые прячутся в песке, а затем вылетают оттуда и кусают туристов.
При этом укусы можно даже не почувствовать, так как у хехенов есть анестезиологические свойства. Однако уже спустя пару часов после того, как песчаный москит напал на свою жертву, у человека по всему телу появляется большое количество красных точек.
У укушенного появляются зуд и аллергия, которые могут держаться до пяти дней. Из-за того, что точки сильно чешутся, может возникнуть бессонница. Туристам в таком случае рекомендуют закупиться антигистаминными средствами, гелями с алоэ или маслом чайного дерева.
Ранее известный российский винодел заразился бешенством после укуса куницы. Животное пробралось к нему в дом и напало, пока он спал.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.