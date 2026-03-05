Более 200 человек прибыли в Екатеринбург спецрейсом из Дубая

Граждане Свердловской области возвращаются на родину из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В аэропорт Екатеринбурга приземлился первый организованный авиакомпанией «Уральские авиалинии» рейс по эвакуации людей. На его борту находилось более 200 пассажиров, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Пассажир Стефан Логинов счастлив оказаться дома. Поездка в Дубай планировалась на выходные, но растянулась на пять суток. Логинов отметил, что при посадке в Екатеринбурге люди в салоне аплодировали особенно горячо.

Наталья Новохатько также добралась домой после круиза. Она и другие отдыхающие провели семь дней на круизном судне в водах ОАЭ.

Из-за ограничений на авиасообщение на Ближнем Востоке с 28 февраля тысячи россиян не могли вылететь домой. Со слов свидетелей, доступных бомбоубежищ не имелось.

Туристы укрывались, в частности, на парковочных комплексах. После прекращения полетов в ОАЭ авиаперевозчик разработал запасной путь следования. В соответствии с этим планом лайнер совершил дозаправку в узбекистанском городе Навои.

Благодаря профессиональным действиям пилотов перелет и приземление прошли в нормальном режиме. На текущий момент авиакомпанией запланировано выполнение четырех эвакуационных рейсов из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что из-за операции США и Израиля в Иране российские туристы оказались в затруднительной ситуации. Из-за отмены рейсов семьи с детьми по несколько суток не могли вернуться домой.

Также поздно вечером 4 марта в Петербурге приземлился первый рейс из Дубая после приостановки полетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.