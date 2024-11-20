Более 180 мероприятий по оптимизации движения провели в Подмосковье

С начала 2024 года в Московской области провели 182 локальных мероприятия для организации и оптимизации движения транспорта. Мероприятия направлены на ликвидацию пробок и улучшение дорожной ситуации — такая программа реализуется в регионе четвертый год подряд. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мы проводим оперативные и долгосрочные мероприятия как на муниципальных, так и на региональных дорогах Подмосковья, чтобы улучшить движение транспорта. С начала года реализовано уже 182 локальных изменения — на 52 больше от запланированного объема. Большая часть мероприятий приходится на модернизацию и перенастройку светофоров — работы провели на 150 объектах. Также специалисты в 32 местах реорганизовали движение», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках ежедневного мониторинга дорожных участков специалисты центра безопасности дорожного движения Подмосковья проводят мониторинг и вносят необходимые корректировки в режим работы светофоров: регулируют время работы фаз, синхронизируют работу светофоров. Специалисты «Мосавтодора» модернизируют светофоры, устанавливая дополнительные секции, кнопки вызова на пешеходных светофорах. В этом году реализовали уникальный эксперимент — синхронизировали трамвайный и дорожный светофоры на пересечении улиц Октябрьской Революции и Непобедимого в г. Коломне, ликвидировав конфликтную точку при пересечении нескольких видов транспорта и организовав приоритетный проезд трамвая.

В части изменений организации дорожного движения силами администраций городских округов и Мосавтодора провели 18 локальных изменений схем движения в девяти округах. Например, обустроили поворот на Щелковском шоссе в ЖК «Алексеевская Роща» в Балашихе. Расширили проезжую часть в 9 местах: например, в Красногорске у ЖК «Ильинские Луга» дорогу «Глухово-Николо-Урюпино» расширили до 4-х полос, убрав сужение до 3-х полос, в Коломне организовали переходно-скоростную полосу на ул. Пароходной в Коломне. Также организовали круговое движение на пересечении улиц Фруктовой и Центральной в Щелкове.

Сейчас продолжаются работы по устройству переходно-скоростных полос в Шатуре, Раменском, Коломне и Мытищах — в Мытищах на Пироговском шоссе у ЖК «Афродита» провели уширение проезжей части, а разметку нанесут уже в следующем году.

Программа по оптимизации движения в Подмосковье реализуется с 2021 года — за это время удалось реализовать более 750 локальных мероприятий, которые позволили улучшить дорожную ситуацию, и не только сократить пробки, но и полностью их устранить в некоторых местах. При формировании программы учитывается мнение жителей, а приоритетность работ определяется вместе с представителями администраций округов, Госавтоинспекцией, «Мосавтодором» и центром безопасности дорожного движения Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.