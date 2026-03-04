Более 15 млн владельцев японских машин могут пострадать из-за конфликта в Иране

Более 15 миллионов владельцев японских машин могут остаться без комплектующих из-за конфликта на Ближнем Востоке. Запасов в российских автосервисах хватит только на месяц, сообщает SHOT .

В Россию двигатели и коробки передач, предназначенные для ремонта японских машин с пробегом, попадали из Дубая — одного из крупнейших центров по разборке автомобилей. Комплектующие шли из ОАЭ через Иран по Каспийскому морю до Астрахани.

Б/у двигатели, отправленные из Дубая, стоили от 80 до 200 тысяч рублей. Цены на новые запчасти доходили до 600 тысяч рублей.

В результате эскалации на Ближнем Востоке ОАЭ оказались под ударом, из-за чего поставки двигателей и прочего могут быть приостановлены. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что у российских автосервисов запасов по самым ходовым позициям хватит на месяц.

Если иранский конфликт продолжится, то 15 миллионов владельцев японских машин могут остаться без двигателей и коробок передач — машины могут превратиться в «кирпич».

Ранее в Дубае локализовали пожар возле консульства США. Возгорание произошло в результате инцидента с БПЛА.

