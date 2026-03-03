сегодня в 23:43

В Дубае после атаки БПЛА начался пожар возле консульства США

В Дубае локализовали пожар возле консульства США. Возгорание произошло в результате инцидента с БПЛА, сообщает RT со ссылкой на Dubai Media Office.

«Пожар, возникший в результате инцидента с беспилотником возле консульства США, успешно локализован», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли аварийные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

