Более 1,2 тыс транспортных средств эвакуировали со дворов Подмосковья в этом году

Одной из мер противодействия запаркованности дворовых территорий Московской области является эвакуация транспортных средств. С начала года эвакуировано 1 228 автомобилей на внутридворовых территориях в 28 городских округах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“ инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время. За последние 11 месяцев больше всего машин отправились на штрафстоянку в муниципалитетах, находящихся в „красной зоне“ по запаркованности, — Красногорске, Ленинском и Одинцовском — 209, 213 и 183 единицы соответственно», — сказал зампредседателя правительства Московской областии — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Как происходит эвакуация:

инспектор фиксирует незаконно припаркованное ТС путем фото и видеозаписи и вызывает эвакуатор;

составляет протокол задержания авто с указанием координат парковки;

в протоколе ставит отметку о наличии повреждений ТС;

подписывает акт приёма-передачи машины, подготовленный водителем эвакуатора, после чего она отправляется на спецстоянку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.