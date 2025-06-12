Более 100 машин участвовали в автопробеге по Балашихе в честь Дня России

В подмосковной Балашихе состоялся автопробег, приуроченный ко Дню России. Колонна из более 100 автомобилей с государственными флагами проехала от микрорайона Авиаторов до площади у Ледового дворца, затем выстроилась в символ поддержки бойцов специальной военной операции.

Организатором автопробега выступила Общественная палата городского округа Балашиха. В нем поучаствовали в том числе депутаты, лидеры общественного мнения и активные жители округа.

«День России — это не просто дата в календаре. Это возможность для каждого из нас задуматься о том, что значит быть частью великой нации. Важно помнить, что только вместе мы можем преодолевать трудности и добиваться успехов. Наш автопробег стал ярким примером того, как важно объединять усилия ради общей цели», — заявила председатель Общественной палаты города, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

В автопробеге также поучаствовал Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе Иван Клещерев. По его словам, такие мероприятия объединяют людей и возрождают дух патриотизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил население региона и страны с Днем России.

«Особая благодарность тем, кто на передовой, их семьям и всем, кто сейчас проявляет стойкость. Поддерживая друг друга, мы справимся с любыми вызовами. Только вместе мы можем достичь новых высот и побед», — сказал в праздничный день Воробьев.