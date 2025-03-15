Более 1 тысячи пассажиров ожидают вылета в Норильске из-за задержек самолетов

Из-за массовых задержек самолетов в Норильске Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверки. Более одной тысячи пассажиров не могут улететь в разные города страны, в том числе в Москву и Новосибирск, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства .

Причиной массовых задержек вылетов стала плохая погода. Из-за этого воздушная гавань Норильска перестала отправлять и выпускать рейсы. Длительные задержки вылетов объявили авиакомпании «НордСтар», «Сибирь» и «РедВингс», которые должны были перевезти пассажиров воздушным транспортом в Абакан, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск и Уфу.

В настоящее время вылета ждут более тысячи человек, из них более 300 человек находятся в аэропорту Норильска. Многие из пассажиров, ожидающих вылет, находятся в воздушной гавани вместе с детьми.

В связи с задержками рейсов транспортные прокуратуры Красноярска, Новосибирска, Абакана и Норильска проводят контрольные проверки для обеспечения законных интересов авиапассажиров. Пассажиры имеют право на получение полного спектра компенсационных услуг.

При выявлении нарушений своих прав гражданам доступна возможность связаться с дежурным сотрудником Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, позвонив по номеру +7 (913) 921-70-00.