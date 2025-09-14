Более 1 тыс. машин скопилось в очереди в ожидании проезда по Крымскому мосту

Более 1 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале крымского оперштаба.

Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1396 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.

