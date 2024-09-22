Bloomberg: в США запретят программное обеспечение РФ и КНР в авто с интернетом

Соединенные Штаты планируют запретить использовать программное обеспечение, созданное разработчиками из России и Китая, в автомобилях, подключенных к Сети. В Вашингтоне боятся, что с помощью такого ПО Москва и Пекин будут следить за американскими водителями и собирать разведывательную информацию, сообщает РБК со ссылкой на информацию источников, приведенных Reuters и Bloomberg.

Ограничения коснутся использования на территории США авто, которые подключаются к интернету, а также GPS. Помимо этого, в Соединенных Штатах запретят применять российское и китайское ПО, которое подключается к особой системе обеспечения безопасности на дорогах V2X. Разработка анализирует обстановку о транспорте и людях, находящихся в радиусе 300 метров от машины.

Также американские законодатели запретят использовать на машинах в США технологии, сделанные разработчиками из РФ в КНР для автоматизированных технологий управления. Помимо этого, под ограничения попадут системы связи с автомобилями.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года УАЗ начнет изготавливать китайские пикапы Sollers ST6. На улучшение оборудования Ульяновского автозавода выделено 1,5 млрд рублей.