УАЗ в ноябре начнет выпускать китайские пикапы

Как уточнил губернатор региона Алексей Русских, на модернизацию завода выделено 1,5 миллиарда рублей.

В 2025 году руководство планирует запустить новое производство компонентов систем безопасности: электронные блоки управления, рули, ремни, подушки безопасности. Эти элементы имеют большое значение.

Пикапы Sollers ST6 — это переделанные китайские JAC T6, в будущем в производство введут модель ST8 (JAC T8). Она имеет общую платформу и большинство кузовных панелей с ST6. Планируется выпускать по 8-10 тысяч автомобилей каждый год. Особенный акцент губернатор и руководство завода сделают на социальных инициативах для служащих завода, речь шла в том числе и о втором в этом году повышении зарплат для коллектива.