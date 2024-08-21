Бизнес сам пилит сук: эксперт ответил, почему возникают стычки между таксистами

В последнее время в российских городах нередко происходят потасовки и конфликты между водителями такси, которые борются за пассажиров и ведут себя неадекватно. Автоэксперт Владимир Сажин объяснил такую тенденцию, сообщает Общественная Служба Новостей .

«На мой взгляд, бизнес сам себе пилит сук, на котором сидит. Но стоит отметить, что сегодня все меры по ужесточению контроля над такси возникли не на ровном месте», — сказал специалист.

По словам Сажина, если перевозчики не опомнятся и не начнут работать в правовом поле, то в ближайшее время их «постигнет участь маршруток».

Вечером 19 августа на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге возникла стычка между активистами и таксистами. По итогу полиция, выслушав обе стороны конфликта, задержала активистов и составила на них протоколы о мелком хулиганстве. Правоохранители посчитали ситуацию бизнес-конфликтом, связанным с конкуренций на дорогах.