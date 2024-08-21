Бизнес сам пилит сук: эксперт ответил, почему возникают стычки между таксистами
В последнее время в российских городах нередко происходят потасовки и конфликты между водителями такси, которые борются за пассажиров и ведут себя неадекватно. Автоэксперт Владимир Сажин объяснил такую тенденцию, сообщает Общественная Служба Новостей.
«На мой взгляд, бизнес сам себе пилит сук, на котором сидит. Но стоит отметить, что сегодня все меры по ужесточению контроля над такси возникли не на ровном месте», — сказал специалист.
По словам Сажина, если перевозчики не опомнятся и не начнут работать в правовом поле, то в ближайшее время их «постигнет участь маршруток».
Вечером 19 августа на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге возникла стычка между активистами и таксистами. По итогу полиция, выслушав обе стороны конфликта, задержала активистов и составила на них протоколы о мелком хулиганстве. Правоохранители посчитали ситуацию бизнес-конфликтом, связанным с конкуренций на дорогах.