Бирюков: в Москве отремонтируют 26 подземных пешеходных переходов

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Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства проведут ремонт 26 пешеходных переходов, находящихся под землей. Подземные переходы отремонтируют на Боровском шоссе, Центральном проспекте в Зеленограде, около аэропорта Внуково и в других частях города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Власти столицы следят за тем, чтобы подземные переходы содержались в хорошем состоянии. Они периодически проверяют, после чего принимается решение, какие объекты нужно ремонтировать.

«В этом году обновим в общей сложности 26 таких сооружений», — сказал Бирюков.

Работы делают постепенно, благодаря чему каждая часть подземного перехода доступна для использования пассажирами.

Заммэра Москвы добавил, что во время ремонта облицовываются стены, лестницы, ступеньки. Асфальт и напольное покрытие обновляются. Устанавливаются новые светильники и лампы. Проверяются и при необходимости ремонтируются системы подачи электричества, вентиляции помещений и водоотведения.

Бирюков напомнил, что за 10 лет в столице произвели капитальный ремонт около 300 пешеходных переходов, находящихся под землей.