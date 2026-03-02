Билеты за 20 тыс евро: в Москву из Омана вылетел частный джет

В российскую столицу впервые за двое суток вылетел частный джет из Омана, билеты на этот рейс стоили до 20 тыс. евро, сообщает «Осторожно, новости» .

Ту-204 вылетел из аэропорта города Сохар. Билеты на самолет продавали через онлайн-платформу бронирования кресел в бизнес-джетах. При этом стоимость билетов на пике была 20 тыс. евро.

Кроме того, в Москву вылетел регулярный рейс OmanAir из Маската.

Джет принадлежит Центру подготовки космонавтов. В основном на этом самолете перевозят сотрудников компании и членов госкомиссий, которые принимают участие в реализации космических программ. Борт может перевозить до 94 пассажиров, дальность полета – 6,2 тыс. км.

Также в понедельник первый рейс вылетел из Абу-Даби в Москву.

Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля проводят масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы. О том, как развивается конфликт на Ближнем Востоке, читайте в материале РИАМО.

