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Бесплатный транспорт будет работать в Москве в дни пасхальных праздников

Бесплатные маршруты наземного общественного транспорта будут работать в столице в дни пасхальных праздников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В саму пасхальную ночь работа почти 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продлится до 3:30», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Также с 19 на 20 апреля будут работать 18 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта. Маршруты свяжут станции метро и МЦД с крупнейшими городскими кладбищами в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу.

С более подробной информацией и списком бесплатных маршрутов можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно, что московский ресторан предлагает россиянам купить кулич на Пасху за 37 тыс. рублей. Такой кулич весит более 2,5 кг.