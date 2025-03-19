Московский ресторан предлагает россиянам купить кулич на Пасху за 37 тыс руб

Элитный московский ресторан «Пушкин» начал принимать предзаказы на свои праздничные куличи с золотыми яйцами. В этом году стоимость кулича «Семейный» составляет 37 тыс. рублей, сообщается на сайте заведения .

Такой кулич весит более 2,5 кг. Он выпекается из сдобного дрожжевого теста с изюмом, цукатами лимона и апельсина, вымоченных в темном роме. Также выпечка имеет хрустящий миндальный слой, а украшения на нем выполнены из шоколада.

Также можно купить красиво оформленный кулич весом почти 1 кг в белом или темном шоколаде за 21,5 тыс. рублей.

При этом ресторан предлагает и более доступные по цене куличи. В частности, «Большой кулич» обойдется в 9,9 тыс. рублей, «Средний кулич» — 5,9 тыс. рублей, «Детский» — 2,7 тыс. рублей.

Кроме того, к празднику можно приобрести творожную пасху по цене 4,3 тыс. рублей, и дюжину пасхальных яиц за 2,5 тыс. рублей.

В 2025 году православная Пасха отмечается 20 апреля, в один день с католической. Даты Пасхи, которые обычно отличаются в разных ветвях религии, в этом году совпадут.