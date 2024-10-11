Беспилотный транспорт будущего от Tesla: Илон Маск представил роботакси

Американский предприниматель Илон Маск представил миру «беспилотный транспорт будущего» — роботакси. На презентации бизнесмен также показал робофургон и робота-гуманоида от Tesla, сообщает Baza .

Предприниматель продемонстрировал наглядно работу роботакси и лично прибыл на мероприятие на высокотехнологичном транспорте. По его словам, этот автомобиль будет намного дешевле и безопаснее, чем пилотируемый, а также не будет требовать больших затрат на обслуживание.

Маск считает, что роботакси от Tesla можно сравнить с лифтом. Для его работы ранее также требовался оператор, а теперь он работает «на автопилоте». На данный момент собрано более 50 экземпляров «чудо-транспорта». Массовое производство развернут не позже 2027 года. Для предпринимателей стоимость одной модели будет менее 30 тысяч долларов.

На презентации был представлен и робофургон, который может перевозить до 20 человек, робот-гуманоид Optimus. В разработке робота учитывался опыт создания беспилотных автомобилей. Маск отметил, что такой помощник сможет выполнять функции официанта, ассистента учителя и даже ходить за покупками.

Ранее акции производителя электромобилей Tesla подорожали на 5%. Это связано с оптимистичным прогнозом по поставкам электромобилей в III квартале текущего года.