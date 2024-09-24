Акции американской автокомпании Tesla взлетели до 250 долларов за штуку

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Barron’s: акции производителя электрокаров Tesla подорожали почти на 5%

Акции производителя электромобилей Tesla, который принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, подорожали на 5%. Это связано с оптимистичным прогнозом по поставкам электромобилей в III квартале текущего года, сообщает Lenta.ru .

Как пишет американский журнал Barron’s, из-за взлетевшей стоимости ценных бумаг компания сможет окончить год без убытков. По итогам вчерашних торгов акции Tesla выросли до 250 долларов за штуку (+4,93%). Во вторник акции производителя электрокаров подорожали еще на 1,28%.

В статье отметили, что аналитик Barclays Дэн Леви в III квартале 2024 года ожидает роста отгрузок электромобилей марки Tesla до 470 тыс. единиц (+8%).

По мнению экспертов, оптимистичные прогнозы по поставкам в III квартале и ожидания октябрьской презентации роботакси помогли американской компании вернуться в безубыточную зону.

Из материала следует, что в апреле этого года ценные бумаги компании Tesla рухнули до 138 долларов за штуку (-44%).

Ранее стало известно, что американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск может стать триллионером к 2027 году. Состояние известного бизнесмена растет в среднем на 110%.