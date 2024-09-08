Основатель Tesla Илон Маск может стать триллионером к 2027 году
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По подсчетам аналитиков, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск может стать долларовым триллионером к 2027 году, сообщает «Интерфакс».
По подсчетам группы Informa Connect Academy, состояние основателя Tesla растет в среднем на 110%. Согласно данным агентства Bloomberg, на сегодняшний день состояние американца оценивается в 251 млрд долларов, он самый состоятельный человек планеты.
На втором месте рейтинга мировых триллионеров в 2028 году разместится основатель бизнес-конгломерата Гаутам Адани. Состояние индийца в среднем растет на 123% за год.
Кроме того, попасть в список мировых триллионеров в 2028 году могут главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг и магнат из Индонезии Праджого Пангесту.
Ранее Илон Маск заявил, что первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через 2 года. Также американец анонсировал пилотируемые полеты на Марс уже через 4 года.