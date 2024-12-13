Беспилотный трамвай в Москве запустят к концу 2025 года

Беспилотный трамвай в Москве запустят полностью автономно и с пассажирами к концу 2025 года. В рамках испытании он уже проехал больше 2,4 тыс. км, не нарушив ПДД, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Запуск первого в России беспилотного трамвая является одним из ключевых проектов развития трамвайной сети Москвы. Сейчас транспортное средство в рамках испытаний курсирует с пассажирами и без. Во время поездок в мегаполисе водитель страхует движение.

Также власти планируют строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара, восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади и покупку порядка 100 современных трамваев.

На сегодняшний день в столице почти 420 км трамвайных путей и 35 маршрутов. Люди совершают около 700 тыс. поездок ежедневно.

96% путей были реконструированы, начиная с 2010 года. Кроме того, за последнее время власти закупили порядка 500 современных трамвайных вагонов.

В сентябре в городе появилась новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского. Также был организован маршрут № 2. В октябре москвичи проехали по нему более 150 тыс. раз.