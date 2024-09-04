Банк России предложил изменить тарифы по ОСАГО для некоторых водителей

Тарифы по ОСАГО в России для некоторых участников дорожного движения могут измениться. При этом базовые тарифы для автомобилистов никак не поменяются, сообщает пресс-служба Банка России.

В Банке России предложили расширить на 11,57% в обе стороны тарифы для общественного транспорта, а также на 20% для грузовиков с разрешенной массой до 16 тонн и для мотоциклистов. Такое решение станет стимулом для аккуратного вождения без аварий.

Предложено пересмотреть значения территориального коэффициента (КТ), влияющего на стоимость полиса. Для 21 региона КТ могут снизить. Максимальное сокращение составит 6%. Для 18 территорий КТ повысят максимально до 10,5%.

Также могут увеличить коэффициенты по полисам ОСАГО мультидрайв для физлиц. Сейчас такие договоры оформляют водители, для которых цена полиса мало отличается от стандартного соглашения ОСАГО.

Замечания к проекту указания Банка России принимают до 17 сентября.

С 1 сентября вступил в силу закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси, который подписал президент России Владимир Путин. В случае аварии выплаты гражданам увеличились в четыре раза.