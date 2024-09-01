В РФ вступило в силу обязательное страхование пассажиров такси

Закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси подписал президент России Владимир Путин. С 1 сентября в случае аварии выплаты гражданам увеличились в четыре раза.

С осени этого года перевозчики обязаны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров такси. До принятия закона такие меры действовали только для пассажиров автобусов, трамваев, троллейбусов, поездов, а также для поездок авиа- и водным транспортом.

Согласно новым правилам, физическое или юридическое лицо не сможет получить разрешение на перевозку пассажиров до тех пор, пока не застрахует ответственность на 2,025 млн рублей за смерть каждого пассажира. За травмы сумма страховки составляет 2 млн рублей, а за порчу имущества — 23 тыс. рублей.

Страховка приобретается на каждый автомобиль. Информация о договоре должна быть размещена в салоне машины.

До вступления в силу этого закона пассажиров защищало ОСАГО. Однако компенсация за смерть пассажира по нему составляет всего 500 тысяч рублей.

При этом многие эксперты считают, что подобные меры приведут к тому, что в сфере перевозок легковым такси возникнет дефицит кадров, а пассажиров ждет подорожание.