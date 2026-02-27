Балабас предупредил о рисках езды по лужам весной

Автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас призвал водителей быть осторожнее из-за глубоких луж этой весной. Неаккуратная езда может привести к серьезным поломкам, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам специалиста, из-за большого количества снега в марте и апреле на дорогах ожидаются глубокие лужи. Современные автомобили не требуют специальной подготовки к весне, однако при исправном состоянии важно соблюдать аккуратность при проезде водных препятствий.

Самой опасной проблемой Балабас назвал гидроудар. Он возникает, когда вода через решетку радиатора попадает в воздушный фильтр, что может привести к фатальным повреждениям двигателя.

«При преодолении глубоких луж возникает проблема затопления водой тормозных дисков. Если они сильно разогреты, то из-за перепада температур они, скорее всего, будут деформированы», — сказал Балабас.

Эксперт добавил, что резкое охлаждение может повредить и лямбда-зонды, которые работают при высоких температурах и имеют хрупкую керамическую основу.

После окончания периода половодья специалист рекомендовал проверить состояние направляющих тормозных суппортов, чтобы избежать коррозии и проблем с торможением. Также при ухудшении вентиляции салона стоит осмотреть и при необходимости заменить салонный фильтр.

Смену зимних шин на летние Балабас посоветовал проводить с учетом температуры воздуха и возможного гололеда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.