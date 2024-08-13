Автовладельцев предупредили о закрытии ряда съездов на развязке ЦКАД

сегодня в 18:34

Несколько съездов на развязке ЦКАД с трассами М-4 «Дон» и А-107 будут закрыты из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Съезд на М-4 в сторону Москвы будет закрыт с 20:00 13 августа до 19:00 17 августа. В сторону области — с 20:00 17 августа до 19:00 31 августа.

Въезд на ЦКАД с А-107 закроют с 07:00 20 августа до 19:00 31 августа.

В «Автодоре» принесли извинения за доставленные неудобства. Водителей попросили заранее составлять маршрут.

В Москве 18 августа состоится ежегодный полумарафон «Лужники». Жителей и гостей столицы предупредили, что в центре города перекроют ряд набережных. Ограничения будут действовать с 07:30 до 12:00.