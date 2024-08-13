Опубликован список набережных в центре Москвы, которые перекроют 18 августа

В Москве 18 августа состоится ежегодный полумарафон «Лужники», в связи с чем в центре города перекроют ряд набережных. Ограничения будут действовать с 07:30 до 12:00, сообщает «Царьград».

Трасса будет проложена в один круг по главным набережным города. Общая протяженность маршрута составит 21,1 км.

Проведение мероприятия скажется на транспортной ситуации в Москве. В этот день с 7:30 до 12:00 будет ограничено движение на следующих на: Кремлевская, Фрунзенская, Пречистенская, Лужнецкая, Котельническая, Москворецкая, Краснохолмская и Гончарная набережная.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Дептранса Москвы, на указанных территориях будет запрещена парковка. Эти ограничения начнут действовать с 00:01 18 августа и продлятся до завершения полумарафона. Водителям советуют заранее планировать свои маршруты.