АвтоВАЗ сам отозвал 8,2 тыс авто Lada Xray

Отечественный производитель машин «АвтоВАЗ» по своему желанию отозвал 8,2 тыс. автомобилей Lada X-Ray, которые были изготовлены с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года. Автоизготовитель собирается установить на них систему вызова экстренных служб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.