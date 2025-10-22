АвтоВАЗ сам отозвал 8,2 тыс авто Lada Xray
Фото - © Ilya Plekhanov. Собственная работа/Wikipedia.org
Отечественный производитель машин «АвтоВАЗ» по своему желанию отозвал 8,2 тыс. автомобилей Lada X-Ray, которые были изготовлены с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года. Автоизготовитель собирается установить на них систему вызова экстренных служб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
На машины установят систему вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Программа мероприятий представлена компанией «АвтоВАЗ».
Работы по дооснащению проведут бесплатно.
Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ», предположительно, перевела некоторых станочников в уборщики. Такое решение было принято, чтобы сохранить людям рабочие места и зарплату.
