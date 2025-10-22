Mash: «АвтоВАЗ» перевел ряд сотрудников в уборщики ради сохранения зарплаты

Компания «АвтоВАЗ», предположительно, перевела некоторых станочников в уборщики, теперь им придется очищать конвейеры от стружки, наводить порядок в подвалах, заниматься ремонтом и покраской оборудования. Такое решение, по мнению руководства, позволит сохранить рабочие места и зарплату, сообщает Mash .

Некоторые сотрудники жалуются, что капитальный ремонт на предприятии не делали долгое время. В подвале нет приточек и вытяжек воздуха, следовательно, работать там небезопасно.

При взаимодействии с металлом и, в частности, чугуном, появляется стружка. Конвейеры для утилизации периодически ломаются, из-за чего происходят разливы смазочно-охлаждающей жидкости. После этого сотрудникам приходится каждые два часа спускаться, чтобы избавиться от нее вручную.

Нововведения произошли из-за массовых увольнений сотрудников. Работодатели не хотят уменьшать зарплату, поэтому вводят хозработы.

За 32 часа такой деятельности менеджеры обещают платить примерно 16 тыс. рублей, а за 40 — 32 тыс.

