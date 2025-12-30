сегодня в 11:48

«АвтоВАЗ» с января снизит цены на Largus и Aura

«АвтоВАЗ» скорректирует цены на модельный ряд LADA с января 2026 года. Средняя индексация составит 0,5%. Также значительно снизятся цены на универсал Largus и седан Aura, сообщается на официальном сайте LADA.

Начальная цена LADA Largus упадет на 73 тыс. рублей (-3,8%) и составит 1 587 000 руб. LADA Aura подешевеет на 354 тыс. руб. (-14%) Ее стоимость в начале 2026 года составит 2 245 000 руб.

Что касается цен на другие модели, Granta будет стоить 850 000 руб., Iskra — 1 277 000 руб., NIVA Legend — 1 099 000 руб., NIVA Travel — 1 420 000 руб.

«Мы подтверждаем планы по обновлению модельного ряда и намерены в наступающем году начать производство флагманского кроссовера LADA Azimut, оснастить NIVA Legend новым двигателем объемом 1,8 литра, а также вывести на рынок Vesta Sport», — рассказал президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Ранее «АвтоВАЗ» начал отправлять нераспроданные машины Lada в Иран и Йемен. В этих странах на них спрос на 50% выше, чем в РФ.

