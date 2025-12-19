Нераспроданные в России Lada поехали в Иран и Йемен

«Автоваз» начал отправлять нераспроданные машины Lada в Иран и Йемен. В этих странах на них спрос на 50% выше, чем в РФ, сообщает Mash .

У «Автоваза» недавно появились два дилера на Ближнем Востоке. Один открылся в Сане — столице Йемена, контролируемой хуситами. Второй готовят к работе в Тегеране. Пока в РФ автомобили стоят на складах, их решили реализовать за границей.

В Йемене в салон завезли модели Niva, Vesta и Granta. Первая партия составила 50 автомобилей.

Российский автопром рекламируют так: «Русский автомобиль Lada — при их мощности гарантия не нужна». Но официальную гарантию дают, она составляет три года. Ассортимент моделей в салонах на Ближнем Востоке обещают расширять.

В Тегеране открывают концептуальный шоурум, пока в нем представлена только модель Vesta. Первая партия — несколько десятков машин. Полноценные продажи в планах начать в начале будущего года.

Выход автопроизводителя на Ближний Восток совпал с падением спроса на Lada в РФ и уходом зарубежных брендов из региона. Для местных жителей такие салоны — редкий шанс приобрести новое авто с сервисом.

