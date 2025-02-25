«Автоваз»: Renault нужно компенсировать 112,5 млрд рублей для возврата в Россию

Французскому автопроизводителю Renault необходимо будет вернуть инвестиции на сумму не менее 112,5 млрд рублей. Их вложили в развитие производства «Автоваза» в период, пока экс-акционер отсутствовал в стране, рассказал президент «Автоваза» Максим Соколов, сообщает ТАСС .

Он отметил, что экс-акционер каждый год отправлял на обновление мощностей компании примерно 20-22 млрд рублей. Но после ухода инвестпрограмма компании значительно увеличилась.

В 2023 году она составила около 27,75 млрд рублей, а в 2024 году приблизилась к 40 млрд. В 2025 году вложат около 45 млрд.

Соколов отметил, что инвестиции превосходят те, которые делал бывший акционер Renault в 2020-х годах. Таким образом инвестиции придется возмещать.

«Цена входа не будет равна цене выхода за один рубль», — сказал Соколов.

Renault покинула РФ в 2022 году. Все акции компании в России перешли в государственную собственность.

Акции завода «Рено Россия» получил город Москва. Доля Renault в «Автовазе» перешла институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.

Ранее компания «АвтоВАЗ» повысила цены на две модели машин Lada.