«АвтоВАЗ» продолжает регистрацию бренда Azimut

Компания «АвтоВАЗ» продолжает процесс регистрации бренда Azimut. Новость об отказе Роспатента делать это датирована еще апрелем, сообщает SHOT .

Внимание Роспатента «АвоВАЗ» привлек еще два месяца назад — до презентации Lada Azimut на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Причиной отказа на тот момент могло стать существование итальянской компании Azimut-Benetti S.p.A.

Свой товарный знак «АвтоВАЗ» хотел зарегистрировать по тому же классу, при этом разница в продукции очевидна — в Италии это яхты, а в России — автомобили. Тем не менее Роспатент мог посчитать название занятым в группе «Средства транспортные».

Однако на данный момент компания продолжает регистрацию Azimut. Новинка «АвтоВАЗа» создана с российскими двигателями, на платформе Vesta. На форуме сообщили, что представленный белоснежный кроссовер разработан для «традиционного российского потребителя».