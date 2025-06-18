АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut: "под капотом точно не карлики?"

На ПМЭФ АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut. Модель разработали исключительно русские инженеры. Во время презентации у журналистов возник вопрос: «Под капотом хоть не карлики?», сообщает «Царьград» .

«Lada Azimut — первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке. Процесс его создания занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства»,

- сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Серийный выпуск начнется в 2026 году. В базе — моторы 1.6 и 1.8 л (120 и 132 л. с.) с «механикой» или вариатором. Позже появится версия с турбодвигателем (150 л. с.) и АКПП, но его происхождение не уточняется.

Презентация прошла гладко, но зрители заметили забавный момент: ткань с машины срывали сотрудники, прятавшиеся за стендом. Журналисты пошутили: «Под капотом хоть не карлики?» Попытка снять двигатель не удалась — вместо капота открыли салон. Подозрения усилились, когда оттуда донесся шорох.

В Azimut обновили фирменный «икс-дизайн», сделав его более минималистичным. Среди особенностей — высокая линия капота, покатая крыша, 18-дюймовые диски, клиренс 208 мм, светодиодная оптика и 10-дюймовый экран мультимедийки.

Ранее жители России рассказали, чего ждут от ПМЭФ. Только 8,75% россиян (каждый одиннадцатый респондент) намерены активно следить за программой форума.