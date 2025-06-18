Жители России рассказали, чего ждут от ПМЭФ

Только 8,75% россиян (каждый одиннадцатый респондент) намерены активно следить за программой Петербургского международного экономического форума, стартовавшего 18 июня. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail», сообщила «Газета.ru» .

Большинство участников (40,84%) ограничатся кратким ознакомлением с итогами форума. Более 46% вообще не планируют следить за событиями: 20,77% ответили «скорее нет», а 26,11% прямо заявили об отсутствии интереса к мероприятию.

Главной темой для россиян остается развитие отечественной экономики — ее приоритетной назвали 37,17% опрошенных. Также значительный интерес вызвали социальные вопросы (13,83%), международное сотрудничество (9,97%) и цифровизация (6,88%). Финансы и инвестиции волнуют лишь 3,67%, а культурная программа — 2,57%. При этом четверть респондентов (25,92%) не смогли определить, какие аспекты форума их интересуют.

На вопрос о том, чего ждут от ПМЭФ-2025, половина (50,35%) ответила: «ничего особенного». Однако 18,33% надеются на новые идеи по развитию страны, а 11,19% — на выступления ключевых спикеров, включая президента и экономических экспертов. Около 8% ожидают заключения важных соглашений.

47,07% относятся к ПМЭФ скептически, полагая, что он приносит мало практической пользы. Положительную оценку дали 23,79%, нейтральную — 22,89%. Среди комментариев встречались как критика («бесполезно», «пустая трата средств»), так и одобрение.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян.

Ранее Ксения Собчак была шокирована отсутствием эскортниц на ПМЭФ.