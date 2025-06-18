«Нет б*****! Что это? Кризис?»: Собчак шокирована отсутствием эскортниц на ПМЭФ

Журналистка Ксения Собчак заявила, что сильно впечатлена отсутствием секс-работниц на стартовавшем ПМЭФ-2025. В связи с этим она пошутила, что в стране настал экономический кризис, затронувший «самые незащищенные слои населения». Собчак опубликовала видеокружок с впечатлениями в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

«Ну, пока впечатление от форума одно, и оно главное: нет б*****! Что случилось? Где эскортницы? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения?» — сказала журналистка.

Ранее журналисты подсчитывали, что минимум 420 работниц петербургской секс-индустрии готовились посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году.

Ежегодный ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Подробнее о ПМЭФ-2025 читайте в статье РИАМО.