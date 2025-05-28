СМИ узнали, сколько эскортниц посетят ПМЭФ и какие у них ценники

Минимум 420 работниц секс-индустрии из Санкт-Петербурга готовы посетить ПМЭФ-2025, подсчитала Lenta.ru по итогам изучения одного из крупнейших в стране маркетплейсов эскортниц. Вместе с тем издание отметило, что «внушительную армию» местных секс-работниц может пополнить «десант из других городов» — например, форум собираются посетить около 50 представительниц московского эскорта.

Эскорт-модели приезжают на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) каждый год. К примеру, стоимость эскортниц из Петербурга, которые выразили готовность посетить ПМЭФ-2025, варьируется от 3000 — 50 000 рублей за час. Большинство дам (около 110 из 180 девушек, готовых поехать на форум) установили ценник за свои услуги в пределах от 10 до 20 тысяч рублей за час.

Однако стоимость эскортниц из Москвы намного выше, чем их коллег из Северной столицы. Журналисты подсчитали, что московские секс-работницы нередко берут и по 100 000 рублей за час, а за ночь — по 240 тысяч. Минимальная цена у столичных эскортниц — 15 000 рублей за час и 75-90 тысяч рублей за ночь.

«420 девушек только с одного маркетплейса выразили готовность приехать на ПМЭФ», — говорится в статье.

По данным издания, на Петербургском международном экономическом форуме эскортницы зарабатывают до 3 млн рублей в неделю.

Некоторые общественники негативно воспринимают приезд эскортниц на ПМЭФ. Так, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в интервью «Абзацу» призывал не пускать работниц секс-индустрии на экономический форум.

«Это бросает тень на всю страну и подрывает наши усилия по укреплению традиционных ценностей», — уверен общественный деятель.