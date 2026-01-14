«АвтоВАЗ» показал, как выглядит Lada Azimut

сегодня в 13:02

«АвтоВАЗ» продемонстрировал новый кроссовер Lada Azimut на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам 2025 года. Старт серийного производства запланирован на 2026 год. Кадрами авто делится Telegram-канал «Autonews» .

Впервые Lada Azimut можно было увидеть на ПМЭФ-2025. Там рассказали, что при создании авто производители применили около 1 тыс. новых компонентов.

На пресс-конференции по итогам 2025 года показали предсерийный экземпляр авто. На кадрах представлен кроссовер светлого цвета. У автомобиля динамичный силуэт с высоко поднятой линией капота. Машина обладает обширным набором опций.

Осенью 2025 года «АвтоВАЗ» выпустил 16 экземпляров Lada Azimut, чтобы пройти сертификационные испытания. Запуск производства на конвейере должен начаться летом 2026 года. Предварительно, кроссовер будет стоить около 2,6 — 2,8 млн рублей

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» с января снизит цены на Largus и Aura. Средняя индексация составит 0,5%.

