Автопарк Богородского округа пополнился еще одним автобусом большого класса

сегодня в 21:08

Маршрут № 43 Ногинск-Старая Купавна (з-д Акрихин) очень востребован среди жителей Богородского округа. На линии курсируют 7 автобусов в день, причем один из них был малого класса. Ранее жители не раз обращали внимание на то обстоятельство, что в часы пик на данном маршруте автобусы ходят переполненные. Поэтому прозвучала просьба заменить автобус малого класса на более вместительный. Просьба жителей была услышана, сообщает пресс-служба Богородского округа.

Теперь жители смогут перемещаться между населенными пунктами на новом, полноценном, большом автобусе. Водители отметили плавный, мягкий ход транспортного средства, а пассажиры — более комфортные условия.

Это стало возможно благодаря правительству Московской области. Чуть ранее губернатор Андрей Воробьев передал «Мострансавто» 20 новых автобусов ЛиАЗ. В планах — поэтапная замена транспорта на новые образцы отечественного производства: ЛиАЗ, ГАЗ, Волгабас.

Помимо расширения автопарка, особое внимание уделяется и привлечению кадров, поскольку возросла потребность в водителях автобусов. Для этого создаются благоприятные условия для работы персонала.

Работа водителем автоколонны предполагает широкий соцпакет, возможность профессионального обучения, путевки в санатории и детские лагеря отдыха, большие отпуска и высокую зарплату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление „Мосгортранса“», — сказал Воробьев.