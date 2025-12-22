Автомобилисты Подмосковья совершили более 52 млн поездок по трассе М-12 «Восток» за 2 года

С момента открытия скоростной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани автомобилисты совершили свыше 52 млн поездок, а интенсивность движения на отдельных участках достигает 66 тыс. автомобилей в сутки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Скоростная трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани, открытая 21 декабря 2023 года, стала важным транспортным коридором для автомобилистов. За два года по ней проехали более 52 млн автомобилей, сообщили в госкомпании «Автодор».

Магистраль способствует развитию регионов, формированию новых логистических маршрутов и увеличению грузоперевозок — с момента запуска перевезено свыше 150 млн тонн грузов. Трасса также стимулирует внутренний туризм: загрузка гостиниц в Московской, Владимирской, Нижегородской областях, Татарстане и Чувашии выросла на 30–100%.

Для удобства водителей на М-12 работает 24 многофункциональные зоны дорожного сервиса. В этом году на 421 км трассы вблизи Арзамаса открылась первая гостиница, которая сразу стала востребованной среди автомобилистов, следующих по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург.

Средняя интенсивность движения на участках М-12 около Москвы составляет 40 тыс. автомобилей в сутки, в пиковые периоды — до 66 тыс. В районе Арзамаса этот показатель достигает 30 тыс. автомобилей в пиковое время. Востребованность трассы растет: участки за Арзамасом показали прирост трафика более 40% по сравнению с прошлым годом, что связано с открытием нового участка Дюртюли — Ачит, объединившего Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.