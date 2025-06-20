Автомобилистов Подмосковья призывают быть аккуратнее на дорогах в дождь

В Московской области идет сильный дождь с грозой — он будет до конца дня. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Во время осадков видимость снижается, мокрый асфальт резко снижает сцепление колес с дорогой, увеличивая тормозной путь и риск заноса растет. По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Если поездку отложить нельзя, то воспользуйтесь простыми советами:

снизьте скорость — на мокрой дороге тормозной путь увеличивается в 1,5–2 раза;

увеличьте дистанцию — держитесь дальше от впереди идущего транспорта;

избегайте резких маневров — плавные движения рулем и педалями предотвратят потерю сцепления с дорогой;

следите за аквапланированием — при попадании в лужу крепко держите руль, плавно отпускайте педаль газа, не меняя траектории, не тормозите пока не почувствуете сцепление шин с асфальтом.

Не отвлекайтесь на телефон за рулем, снижайте скорость перед пешеходными переходами и пропускайте пешеходов.

При возникновении ДТП или любой другой ЧС незамедлительно обратитесь по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.