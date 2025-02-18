Автомобилистов Москвы предупредили о снегопаде

В столице вечером во вторник наблюдается снегопад, который продлится до утра среды. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, осадки будут идти вплоть до утра 19 февраля. В связи с непогодой городские службы будут проводить соответствующие регламентные работы. Они непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети.

Автомобилистам в связи со снегопадом посоветовали быть аккуратнее и внимательнее.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в феврале в Москве будет снег и морозы. В последние 10 дней зимы в столице и области благодаря балканским циклонам выпадет 9-13 мм осадков.