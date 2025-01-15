Автомобиль как квартира: эксперт рассказал о проблемах на авторынке России

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал о ситуации на авторынке России и прогнозах на 2025 год, сообщает АБН24 .

В частности, автоэксперт высказался насчет возможного ухода китайских автопроизводителей из России. По его мнению, эта перспектива становится все более реальной из-за роста ключевой ставки ЦБ, а также высокого утильсбора.

По его словам, утилизационный сбор можно было бы пережить, если бы не слишком дорогие кредиты — из-за чего приобрести автомобиль для многих россиян стало практически нереально.

«Сейчас вы, по сути, покупает не автомобиль, а квартиру в ипотеку с непомерно высокой ставкой», — отметил Ракитин.

Тем не менее, по его мнению, с рынка уйдут не все. «Китайские бренды, такие как Chery, Haval, Changan и другие останутся», — считает эксперт.

Однако, по его прогнозу, показатели продаж автомобилей 2024 года будут недосягаемыми, а если ключевая ставка будет расти и государство продолжит «закручивать гайки» с утильсбором, то ситуация станет «еще хуже». По словам специалиста, уже пострадал рынок электромобилей и гибридов.

В 2025 году ожидается увеличение коэффициентов коммерческого утильсбора, это не коснется физлиц. Пока базовая ставка остается без изменений и составляет 20 тысяч рублей для легковушек, для гибридов и электромобилей — более 667 тысяч, а если они старше трех лет — сбор будет почти вдвое больше, 150 тысяч рублей — для других ТС и прицепов, кроме спецтехники, там ставка еще выше.

Ранее гендиректор компании Ivitech Артем Москалев сообщил РИАМО, что Россия не останется без китайских автомобильных брендов.