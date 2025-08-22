Автоэксперт рассказал о правилах безопасности на дороге в дождь

Автоэксперт Владимир Соловьев рассказал, на что следует обращать внимание в дождь на шоссе.

«Первые капли дождя — самые коварные. На дороге скапливаются частицы масла, выхлопных газов, и когда начинается дождь, вода поднимает эту пленку. Получается эффект скользкого катка — машина едет по маслу, а не по асфальту», — отметил специалист в эфире радио Sputnik.

Не менее опасным на дороге становится ухудшение видимости. Во избежание проблем стоит вовремя включить дворники на оптимальном режиме. Эксперт рекомендовал менять резину на них не менее раза в 2 года, так как уже изношенные очистители начинают плохо справляться с водой.

Не стоит забывать и об аквапланировании. В плохую погоду при высокой скорости колесо при попадании в лужу теряет сцепление с дорогой, из-за чего машина становится неуправляемой. Скорость выше 90 км/ч в дождь опасна, так как даже самые хорошие шины могут не справиться с условиями.

Если все-таки в дороге водителя застал дождь, Соловьев рекомендовал соблюдать дистанцию, учитывая, что на мокром покрытии тормозной путь увеличивается. Во-вторых, важно контролировать скорость и проверять шины на предмет износа протектора. В-третьих, если началось аквапланирование, важно соблюдать спокойствие, медленно сбрасывать газ и держать колеса ровно до восстановления сцепления.