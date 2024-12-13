Автоэксперт раскрыл опасность «автомобилей-конструкторов»

Мошенники начали обманывать граждан России, предлагая им «автомобили-конструкторы» по заманчивым ценам. Они состоят из различных частей, которые были незаконно ввезены в страну под видом запчастей. Важно отметить, что документы для таких машин были тщательно подделаны, и они не числятся на учете. Потерпевшие покупатели в результате остаются как без денег, так и без автомобилей, ведь зарегистрировать такие машины становится невозможным. Автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что проблема с «распилами» представляет собой сложную ситуацию, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, с одной стороны, существует такое понятие, как приобретение автомобиля на донора. Берется поврежденный кузов, меняются номерные шильды. Это может привести к серьезным последствиям, если специалисты удостоверятся в фальсификации номерных агрегатов — тогда избежать проблем будет сложно. Однако если, к примеру, была куплена половина кузова на разборке, потому что машина была сильно повреждена, трудностей возникнуть не должно. Главное — чтобы детали не были маркированными и не являлись крадеными, уточнил он.

Также Сажин добавил, что данная ситуация усугубляется текущими проблемами с поставками оригинальных запчастей.

«Сегодня выгоднее привезти половину машины и сварить ее здесь, чем искать китайские запчасти, которых может даже и не быть. В этом русле и развиваются многие схемы. Но важно помнить: если ты привозишь машину по запчастям, то легализовать ее как полноценное транспортное средство не выйдет. По запчастям растаможка дешевле, но когда ты собираешь из них машину, придется платить полный сбор», — пояснил автоэксперт.

Кроме того, он отметил, что экономия должна быть обоснованной. Есть разница между покупкой запчастей для ремонта собственного автомобиля и попыткой создать новую машину из них и легализовать это, добавил Сажин. Это совершенно разные процессы. Например, если заменяется двигатель, он должен полностью соответствовать старому, иначе человек рискует попасть под уголовное преследование за незаконную модификацию, и его автомобиль окажется на штрафной стоянке. То же касается и кузова: его нельзя заменять на кузов другой формы или модели, все элементы должны соответствовать заводским спецификациям, заключил специалист.