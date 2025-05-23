Автоэксперт Попов: российские машины не годятся для такси

Ранее Autonews.ru составил список автомобилей, которые подходят для работы в такси согласно новому закону. Это машины Lada Granta, Lada Aura, Lada Vesta, Haval F7 / F7x, Haval Jolion, Kaiyi E5, BAIC U5 Plus.

«Ни один из российских автомобилей не выдержит сроков, необходимых для работы в такси. Машина должна прожить хотя бы 500–700 тыс. километров в более-менее приличном состоянии. У меня была Vesta — очень выносливая, потому что это была вторая генерация, на механике. Я ее укатал до 189 тыс., почти до 200. За 4 года она держалась неплохо, потому что я с ней, можно сказать, нежно обращался. Но честно — сомневаюсь, что она бы протянула еще хотя бы 50 тыс. после меня», — сказал Попов.

Он добавил, что, если касаться премиум-сегмента, тут вообще нет вариантов и под новые стандарты подходящих машин не нашли. На этом фоне неудивительно, что Aura попала в эконом-комфорт-сегмент.

«Aura — это просто мутант. Никакого отношения к премиальному классу она, конечно, не имеет. Если кто-то думает, что, если растянуть тачку за морду и за зад щипцами, получится премиум, то это ошибка. Ну, и подорожания такси, само собой, стоит ожидать. Потому что с такими ограничениями и таким „выбором“ все идет туда. Если это делается для лоббирования интересов автопрома — так уж проще сразу дать „Автовазу“ денег», — отметил автоэксперт.

Попов уточнил, что нужны другие финансовые механизмы, потому что это напоминает запретительные меры, которые ведут к суровому подорожанию такси. Придется закладывать в стоимость поездки расходы на регулярное обновление машины, потому что она будет изнашиваться быстрее и обновлять ее придется чаще.

«Если бы я действительно хотел развивать российский автопром, я бы нашел способ вложить деньги в НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. То, что сейчас делается по специнвестконтрактам, бессмысленно. От правительства поступают деньги производителю, чтобы он проводил исследования, локализовал производство, адаптировал технологии, развивал отрасль. Все красиво. Но в нашей действительности давать деньги на это — все равно, что выбрасывать их в труху», — заключил эксперт.