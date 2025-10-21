Автоэксперт объяснил, почему россияне массово покупают подержанные авто

Зафиксированный в России двухлетний пик импорта автомобилей с пробегом иностранного производства обусловлен не только ценовой привлекательностью, но и обновленными условиями торговли. Об этом сообщил эксперт в автомобильной сфере Дмитрий Попов, пишет АБН24 .

В первую очередь на сложившуюся ситуацию влияние оказало удешевление новых иномарок, вызванное корректировками в налоговом законодательстве и трудностями с ввозом новых машин. Это открывает потребителям дверь к приобретению более бюджетных подержанных автомобилей, превращая их в заманчивую замену новым моделям.

Еще одним фактором стало изменение ситуации на рынке: санкции и сокращение поставок новых автомобилей из ряда государств заставили покупателей искать обходные пути, такие как импорт бывших в употреблении иномарок из европейских, азиатских или американских стран.

«Вторым важным моментом стало увеличение доверия к импорту подержанных автомобилей, связанное с ужесточением требований к новым авто, а также с ростом предложений по качеству и сертификации подержанных машин на дилерских площадках. Это в принципе повысило уровень безопасности и уверенности покупателей», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что перед повышением утильсбора в России резко увеличились продажи автотранспорта.

