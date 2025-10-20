Автоэксперт объяснил, почему не стоит паниковать из-за закрытия автосалонов

«Я не вижу здесь никакой тревожности. У нас избыточное количество автосалонов. И потом нужно понимать, о чем идет речь. О закрытии автосалонов как автосалонов — как о некой отдельной архитектурной единице, „стекляшке“, в которой продаются автомобили. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о сокращении дилерских контрактов. Это немножко другая история», — сказал Кадаков.

Он добавил, что стране столько не нужно. Больше 4 тыс. торговых точек на всю страну при нынешнем объеме рынка — это избыток.

«Избыток сформировали в основном китайские компании, которые в последнее время таким утилитарным, я бы сказал, способом, не всегда оправданным, расширяли дилерскую сеть по принципу „чем больше, тем лучше“. Давайте мы побольше дилерских центров откроем, давайте мы им побольше автомобилей распихаем, то бишь продадим, а там они пусть сами с ними мучаются», — отметил эксперт.

Кадаков заключил, что это неправильная политика, которая в некоторых не самых автомобильных и богатых регионах заставляет дилеров одного и того же бренда конкурировать между собой. А это тоже не всегда идет на пользу.

В России массово закрываются китайские автосалоны. С января по март этого года в стране прекратили работать более 210 автосалонов — это в 3 раза больше, чем в прошлом году.

В исследовании «Газпромбанк автолизинг» сказано, что в I квартале китайские автосалоны стали активно терять инвесторов. За три месяца закрыто 213 шоурумов — это больше, чем за весь 2023 год и за I квартал 2024 года.

