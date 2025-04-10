Китайские автосалоны массово закрываются в России

Более 210 китайских автосалонов закрылись в РФ с начала этого года

В России массово закрываются китайские автосалоны. С января по март этого года в стране прекратили работать более 210 автосалонов — это в 3 раза больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС .

В исследовании «Газпромбанк автолизинг» сказано, что в I квартале китайские автосалоны стали активно терять инвесторов. За три месяца закрыто 213 шоурумов — это больше, чем за весь 2023 год и за I квартал 2024 года.

Больше всего салонов потеряла марка Bestune (26 закрытий), на втором месте — Kaiyi (20), на третьем — DFM (16). Также закрылись автосалоны Jaecoo, Geely, Jetour и LiAuto.

Согласно материалам исследования, если тенденция сохранится еще на один или два квартала, то будет побит рекорд по числу закрытий китайских салонов. При этом общий объем локаций авторетейла упадет намного ниже 4 тысяч.

Лидером по количеству шоурумов в России на данный момент является Chery (206), Changan (200) и Geely (199). Стабильную позицию для инвесторов демонстрируют GAC и Haval.

Директор департамента продаж «Газпромбанк автолизинг» Николай Фомин подчеркнул, что из 274 закрытий по рынку 213 пришлось на китайские салоны. Это больше, чем марки Китая теряли за весь 2023 год.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года российские дочерние компании японских автоконцернов Suzuki и Subaru заработали более 1 млрд рублей. При этом продажи автомобилей данных брендов в России прекращены.